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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق تعدى على قائد أتوبيس نقل عام في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان رمل بمديرية أمن الإسكندرية من سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بأنه حال سيره بالأتوبيس قيادته أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أولوية المرور، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "كتر"، إلا أن الأهالى تمكنوا من فض المشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والسلاح الأبيض المستخدمة بالواقعة ومركبة التوك توك "بدون لوحات"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المرور وزارة الداخلية الاسكندرية التوك توك مشادة كلامية

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