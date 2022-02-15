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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يستعرض جهوده في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية خلال استقباله المفتي العام لأوكرانيا

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

استعرض مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الاثنين، جهوده في مواجهة الأفكار المتطرفة ومتابعاته الدؤوبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم أجمع، وذلك خلال استقباله الدكتور أحمد تميم، المفتي العام لأوكرانيا، حيث عرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وخلال الزيارة، تم الحديث عن أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، اللاجئين، وخطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الترجمات التي نشرها المرصد مؤخرًا.

وقد أشاد "تميم" بجهود مرصد الأزهر في مجال مكافحة الأفكار المتطرفة ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية عالميًا وتفنيد ما تروجه تلك التنظيمات من أفكار حفاظًا على عقول الشباب والنشء من الانسياق ورائها.

التنظيمات الإرهابية الأزهر أوكرانيا الجماعات الارهابية الإرهاب مرصد الأزهر

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