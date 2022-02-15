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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

قرارات جديدة لمنع
قرارات جديدة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

أعدت وزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 التي شهدت مشاكل وشغبا في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي لزيادة الرقابة عليها هذا العام. 

امتحانات الثانوية العامة 2020 

وقررت وزارة التربية والتعليم التنبيه على المسؤولين عن الإدارات التعليمية التي تتبعها لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بعدم التوقيع على أوراق تحويل طلاب ثانوية عامة جدد للامتحان فيها غير طلابها الاساسيين، قبل التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بالمنطقة المحيطة باللجنة عام دراسي سابق، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي.

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تأتي هذه الاجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم قبل امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع أي محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين، لأن هذه اللجان شهدت خلال امتحانات الثانوية العامة الماضي بعض المشكلات وتمت السيطرة عليها.

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وللمزيد حول إجراءات منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 شاهد الفيديوجراف التالي…

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