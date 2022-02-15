خالد عجاج ودياب في الحلقة القادمة من برنامج سهرانين

يحل المطرب خالد عجاج والفنان محمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وبدايتهما في عالم الفن والغناء، وأبرز المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية والمهنية، فضلا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني. كما يتشارك دياب وعجاج تقديم العديد من الأغنيات على مسرح "سهرانين"، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو.

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.