عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد عجاج ودياب في الحلقة القادمة من برنامج سهرانين

خالد عجاج وأمير كرارة
خالد عجاج وأمير كرارة

يحل المطرب خالد عجاج والفنان محمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وبدايتهما في عالم الفن والغناء، وأبرز المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية والمهنية، فضلا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني. كما يتشارك دياب وعجاج تقديم العديد من الأغنيات على مسرح "سهرانين"، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو.

txt

أمير كرارة يهنئ أحمد فهمي بفيلمه الجديد مستر إكس

txt

هاني رمزي يتحدث عن مواقف غريبة بحياته في سهرانين| تفاصيل

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

سهرانين احمد فهمي هاني رمزي أمير كرارة خالد عجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

ترشيحاتنا

ديفيلية للمراكب في نهر النيل خلال مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

تخفيف عقوبة المتهم في قضية "سيدة الوراق" لشهرين وغرامة ألفي جنيه

رسميًا| موعد مباراة مصر والسنغال.. 3 أسباب تمنح الأفضلية للفراعنة و 3 لـ الأسود

أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

وجهت نداءًا جديدًا لمواطنيها.. إسرائيل تدرس نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية

محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه برفع كفاءة النظافة لتصبح المدينة نموذجا لكل المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ