شكوك حول روسيا.. هجوم إلكتروني يضرب وزارة الدفاع الأوكرانية وبنكين مهمين

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بتعرض وزارة الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك لهجوم إلكتروني، وذلك في خضم الأزمة التي تشهدها البلاد مع روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، أن مركز الأمن السيبراني الأوكراني قال اليوم الثلاثاء، إن مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية وبنكي "بريفات بنك" و"أشاد بنك" تعرضوا لهجوم إلكتروني.

وأشار مركز الأمن السيبراني إلى أنه من المحتمل أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاء في رسالة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الدفاع الأوكرانية أنه قيد الصيانة.

ويعتبر "بريفات بنك" و"أشاد بنك" من أهم البنوك الموجودة في أوكرانيا من حيث عدد العملاء والأصول.