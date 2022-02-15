مسئول بغرفة القاهرة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات فى مصر بنسبة 10 لـ 12%.. تفاصيل

أوضح حمدي النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة، أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات فى مصر بنسبة 10 لـ 12%، وقال إن أسباب ارتفاع الأسعار هو الاحتكار، ومن أجل خفض الأسعار لا بد أن يتم منع الاحتكار وتحرير التجارة حتى يكون هناك منافسة بالسوق المصري، ولا يكون هناك ارتفاع فى الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الجهاز المصري لتنظيم الاتصالات هو السبب في هذا الارتفاع بسبب احتكار من 5 إلى 6 مكاتب هي المتحكمة في أسعار المحمول، لأنهم هم المسئولين عن جلب الموبايلات من الخارج.



وكشف أن الجهاز المصري لتنظيم الاتصالات، مقتصر جلب الموبايلات من الخارج على عدد قليل من المكاتب، وهذا الأمر مسبب احتكار.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بأن سيكون هناك قدر من المنافسة داخليًا وخارجيًا وهذا يستدعي أن يكون هناك تجارة متحررة وسوق مفتوح وكل هذا يحتاج إلى عدم الاحتكار وأن يكون هناك مراقبة للأسعار.



وأنفعل على الهواء وقال:" مفيش أى مراقبة على أسعار الموبايلات، وطالب بعمل منافسة، ويكون هناك أسعار محددة لـ الموبايلات، حتى لا يتلاعب البعض فى الأسعار".

