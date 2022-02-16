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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

هاني شاكر وعمر كمال
هاني شاكر وعمر كمال

قررت نقابة الموسيقيين منع مطرب المهرجانات عمر كمال من الغناء وتحويله للتحقيق وذلك بسبب إهانته للفنان هاني شاكر وعدد من مسئولي النقابة خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

إيقاف عمر كمال عن الغناء 

أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا رسميًا موقعًا من النقيب هاني شاكر بإيقاف المغني عمر كمال لحين التحقيق معه.
وقال مصدر إن سبب إيقاف عمر كمال من الغناء لحين التحقيق معه جاء بعد إهانته للنقيب هاني شاكر بلفظ خارج في فيديو “لايف” مع متابعيه.

وأكد المصدر  في تصريحات خاصة، أن عمر كمال لم يكن يعي كلامه وحديثه في الفيديو وأهان النقيب هاني شاكر بلفظ خارج. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

إحالة عمر كمال للتحقيق عمر كمال إيقاف عمر كمال هاني شاكر

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