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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان وريال مدريد.. كورتوا يتصدى لركلة جزاء من ميسي

ميسي
ميسي

أهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني المقامة حاليًا في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الحكم أشار لاحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 61 لباريس سان جيرمان بعد عرقلة داني كارفاخال لـ مبابي، ليتولى ليونيل ميسي تنفيذها، لكن كورتوا حارس مرمى ريال مدريد تصدى لها ببراعة حارمًا إياها من هز الشباك.

الشوط الأول تسيده باريس سان جيرمان بشكل شبه كامل، وكاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن يسجل في شباك فريقه السابق ريال مدريد في الدقيقة الخامسة، عندما راوغ كيليان مبابي دفاعات الفريق الإسباني من اليسار، ليرسل كرة عرضية، قابلها دي ماريا بتسديدة ارتفعت فوق مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 118، تلقى كيليان مبابي كرة طولية رائعة، حيث تجاوز كارفاخال وأطلق تسديدة صوب مرمى ريال مدريد، لكن كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة مخرجًا الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 37، أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه كاسيميرو لاعب ريال مدريد بسبب تدخله العنيف على ليوناردو بارديس، ليتأكد غيابه عن فريقه في مباراة العودة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه ماركو فيراتي من طرف باريس سان جيرمان بعد تدخله القوي على كاسيميرو في الدقيقة 40.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، تمكن ريال مدريد من الاستحواذ على الكرة، لكنه لم يتمكن من شن خطورة تذكر على مرمى دوناروما، ليظل التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين.

 

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان شهد تواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي، إضافة لتواجد جيانلويجي دوناروما في مركز الحراسة، فيما يجلس نيمار دا سيلفا على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - ليوناردو بارديس

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - ليونيل ميسي

تشكيل ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد شهد مشاركة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي أساسيين بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش 

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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