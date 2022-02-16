بمكياج هادئ.. سلاف فواخرجي تبرز جمال ملامحها

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بأحدث صورها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الشهير إنستجرام.

وتألقت سلاف بإطلالة ملفته، ارتدت بادي عاري الكتفين باللون الابيض والاسود أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مناسبة ووضعت لمسات من المكياج الهادئ المرتكز على الوان النود والكحل لتبرز جمال ملامحها العفوية ويمنحها إطلالة مشرقة.

يذكر ان اخر اعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.



مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

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