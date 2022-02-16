«إيلون ماسك» يصدر فيديو بـ أول رحلة سياحية لـ المريخ

أصدر "إيلون ماسك" مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مدته خمس دقائق يوضح كيف ستكون الرحلة إلى المريخ على متن صاروخ ستارشيب "سبيس إكس".

وقال ماسك الذي شارك الفيديو في تغريدة :"سيكون هذا حقيقيًا في حياتنا"، ويُظهر الفيديو المركبة الفضائية تقلع من الأرض وعلى متنها رواد فضاء قبل الشروع في رحلة طويلة عبر الفضاء.

ثم تصل المركبة الفضائية إلى المريخ ، حيث يبدو أن هناك مستوطنة بشرية مزدهرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وصفت شركة سبيس إكس "ستارشيب" بأنها مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع وهي مفتاح لمستقبل تستكشف فيه البشرية النجوم.

وتستعد الشركة حاليًا لأول اختبار مدار للصاروخ على الإطلاق، وستنطلق من Starbase في تكساس قبل أن تطير حول الأرض لمدة ساعة ونصف قبل أن تهبط قبالة سواحل هاواي.

كجزء من أول تحديث رئيسي في "ستارشيب" منذ عامين ، قال ماسك: "لقد تلقينا مؤشرًا تقريبيًا على أنه قد تكون هناك موافقة في مارس".

يقال إن وكالة ناسا مرعبة من نجاح مشروع المركبة الفضائية إيلون ماسك، والذي قد يرى وكالة الفضاء التي تمولها الحكومة قد عفا عليها الزمن.

الخوف هو أن صاروخ ستارشيب سبيس إكس ، وهو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام من شأنه أن يجعل عمليات الإطلاق الفضائية أرخص بكثير من ذي قبل ، سيكون ناجحًا للغاية بحيث تصبح معدات الفضاء الخاصة بناسا عفا عليها الزمن.

بينما تم تصميم "ستارشيب" لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ مرارًا وتكرارًا مقابل مليون دولار (735 ألف جنيه إسترليني) لكل رحلة ، فإن نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا متأخر عن الجدول الزمني بسنوات وسيتكلف حوالي 2 مليار دولار (1.4 مليار جنيه إسترليني) لكل رحلة إطلاق.

يأمل إيلون ماسك أن تكون البشرية يومًا ما قادرة على إنشاء مستعمرة دائمة للمريخ من أجل أن تصبح نوعًا بين الكواكب وتجنب نهاية العالم.

