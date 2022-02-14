قنبلة موقوتة.. الإيبولا يفترس المتعافين منه بعد سنوات

قد يكون الإيبولا أكثر خطورة مما كان يُعتقد ، حتى الأشخاص الذين ينجون من العدوى الأولية من الفيروس قد ينتهي بهم الأمر بالاستسلام له بعد سنوات.

وجد باحثون في الجيش الأمريكي أن الفيروس يمكن أن يظل في الجهاز البطيني للدماغ لسنوات ثم يعاود الظهور لإحداث عدوى أخرى مميتة بنفس القدر في حوالي 20 في المائة من الناجين.



تحقق الدراسة التي أجريت على القرود، في ظواهر الناجين من الفيروس بطريقة عشوائية، والتي وحدوا أن العدوى تعود إليهم بعد سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يقتل الفيروس حوالي نصف الأشخاص المصابين به ، وقد بلغ معدل الوفيات 90 في المائة خلال بعض الزيادات، وعادةً ما يظهر الفيروس شديد العدوى والخطير في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، على الرغم من وجود حالات محدودة أحيانًا في أماكن أخرى.

بدأ الباحثون ، الذين نشروا نتائجهم في مجلة Science Translational Medicine ، الدراسة بعد أن علموا أن تفشي المرض في غينيا عام 2021 نشأ في رجل نجا من الفيروس قبل خمس سنوات.

يتسبب الفيروس بانتظام إلى حد ما في تفشي المرض في النصف السفلي من إفريقيا ، لكن العلماء واجهوا صعوبة في تحديد كيفية تمكنه بالضبط من إعادة إصابة الناس بعد فترة طويلة من مغادرته أجسادهم.

نظرت هذه الدراسة في أدمغة القرود التي سبق أن أصيبت بالفيروس للعثور على ما يصفه الباحثون بأنه "مكان اختباء".

وقال الباحث بالجيش الدكتور كيفين زينج في بيان:"دراستنا هي الأولى التي تكشف عن مكان اختباء استمرار فيروس إيبولا في الدماغ وعلم الأمراض الذي تسبب لاحقًا في مرض مرتبط بفيروس الإيبولا القاتل في نموذج الرئيسيات غير البشرية ''.

اكتشف فريقه مكان الاختباء في الدماغ ، ووجدوا أن واحدًا من كل خمسة من القردة المصابة سابقًا لا يزال لديه بقايا من الفيروس.