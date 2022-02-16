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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير محمد حجازي يكشف أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف  السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبروكسل للمشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية، وقال إن هذه القمة تعتبر السادسة، بين الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي، يوسف الحسيني، أن الدورة الأولى بدأت فى القاهرة عام 2000، و صدر عنها خطة، وسميت خطة عمل القاهرة، والتى حددت خطة العمل بين الجانبين.


ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر و لـ الاتحاد الأفريقي، وله باع كبير منها قضايا التنمية و السلم و الأمن الدولي، وفى جميع التحديات التى تواجه الدولة، مؤكدًا: "الاتحاد الأوربي شريك أصيل لـ أفريقيا".


وأشار إلى أن عددا من الموضوعات الحالية تجعل لـ هذه القمة أهمية منها، "مطالب افريقيا بدمجها فى الاقتصاديات العالمية، ودعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة، الحماية البيئية و الصحية، وتمويل القارة فى مواجهة الجائحة، وتوفير لقاحات فيروس كورونا، واستضافة مصر لقمة المناخ فى شرم الشيخ". 


 

محمد حجازي وزير الخارجية السيسي القمة الأفريقية الأوروبية

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