عمر كمال يُعلن عن موعد طرح أغنيته «البنات»

أعلن المطرب عمر كمال عبر حسابه علي انستجرام عن موعد طرح أغنيته الجديدة "البنات" مع البلوجر التركي كوكسال بابا الذي يستعد منذ فترة لإطلاقها.



ونشر عمر كمال صورة له من كواليس الاغنية وعلق قائلا "بكرة الساعة 6 أغنية البنات علي اليوتيوب".



وعلي جانب آخر أعلنت نقابة الموسيقيين إيقاف عمر كمال بعد تجاوزه بحق النقيب هاني شاكر في لايف مع متابعيه.



قال المطرب عمر كمال، “أنا كنت في حفلة بواشنطن وكانت حفلة ناجحة، والأمن قام بمنع البعض من الحضور ولقيت اعلاميين في مصر على قنوات معينة وبيقولوا إني بغنى في بارات، وطلعت أدافع عن نفسى في فيديو لايف”.

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أحد المتابعين على السوشيال ميديا قال لي "هاني شاكر هيمرجحك" وكان ردي "هاني شاكر بيمرجح اللى غير ملتزم".

وتابع: لقيت بيان لمجلس النقابة، ومنشور في الصحف، يتم التأكيد فيه “أنى أنا سكران وتحت تأثير الكحول”.

وأشار المطرب عمر كمال "انا بعت رسالة لنقيب الموسيقيين هانى شاكر وقولتله إن "جزمتك فوق راسي" وبعتها لكل أعضاء النقابة".

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