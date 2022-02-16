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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

شقق الإسكان المتوسط
شقق الإسكان المتوسط .. الشروط واسعار الوحدات والفئات المحظور

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسات شروط حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA" .

وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجهه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

والحجز فى هذه الوحدات سيبدأ من يوم 15 فبراير، حتى 8 مارس 2022.  

أما عن كيفية وشروط التقديم على هذه الوحدات:

فالوحدات  السكنية التابعة لسكن مصر ستكون فى مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

 بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

 وعلى المواطن أن يسدد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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