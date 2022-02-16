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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

أميرة هاني تعلن فسخ
أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب ..

أعلنت الفنانة أميرة هاني فسخ خطوبتها أمس الأول 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع عيد الحب.

وكتبت أميرة منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان أخرها ليلة البارحة بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا إني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به في آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو اننا اتفقنا أن لا نتفق! أتمنى له الخير وربنا يوفق الجميع بس".

على صعيد آخر  كشفت الإعلامية بسمة وهبة حقيقة إصابة مؤدى المهرجانات حمو بيكا بمرض نادر من خلال فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وقالت بسمة وهبة :" على فكرة يا جماعة موضوع حمو بيكا ده شهادة حق حقيقي".

وأضافت بسمة وهبة: "وقت خلاف حسن شاكوش وحمو بيكا استضفت  شاكوش وسألته هل فعلا حمو بيأخذ حقن غالية رد وقال حمو بيكا مش بيدعي وحقيقي تعبان وربنا يعفي عنه".. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

اميرة هانى بسمة وهبة حمو بيكا

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