مدرب ساجرادا الأنجولي: لن نلعب بطريقة دفاعية ضد الزمالك

أكد روكي سابيري المدير الفني لساجرادا الأنجولي، أنه لن يعتمد على الأسلوب الدفاعي خلال مواجهة الزمالك.



وقال روكي، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "نريد اللعب بذكاء ضد الزمالك فهو فريق قوي من نصف الملعب للخطوط الأمامية".



وأضاف: "في مباريات عديدة الزمالك لعب بطريقة (3-5-2) ولاعبي خط الوسط لديهم كفاءة في التمريرات، وقادرون على إيصال الكرة للخطوط الأمامية ولديهم خبرات كبيرة ولاعبين في صفوف المنتخب المصري".



وتابع: "كل الفرق تلعب بطريقة تنافسية، ونحن سنحاول إظهار أفضل ما لدينا، وسنسعى لحصد نقاط ضد الزمالك، وسنلعب بحذر أيضًا لأن الزمالك قادر على أن يكون حاسما لقوته في الكرات الثابتة، ولن نلعب بطريقة دفاعية".