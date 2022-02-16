حكم الاحتفال بيوم عيد الحب.. أحمد كريمة يوضح| فيديو

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال “ هل التهنئة أو الاحتفال فى عيد الحب حرام أم حلال”، قال إن هناك فارق بين العبادات، و العادات.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي، يوسف الحسيني، أنه يرجوا من المجتمع المصري- وهو القدوة بالأزهر الشريف- بعدم الخوض فى هذه الأمور، لآن الله حذر فى سورة النحل، من الذين يقولون هذا حرام وهذا حلال.



ولفت إلى أن المناسبات الاجتماعية مثل عيد الأم، وعيد الحب، و المناسبات الوطنية، مثل عيد تحرير سيناء، تعود لـ العادات، وليست للعبادات, وأن من يحرم عيد الحب تعود لـ أمور سياسية، ولتغييب المواطنين عن أمور القضايا الأساسية.



وأشار إلى أن هناك أشخاص يريدون أن يظهروا، وكانوا فى فترة الإخوان يرغبون ويريدون أن يكونوا بدلاء عن الأزهر الشريف.



وتابع ردًا على السؤال :" حكم الاحتفال بيوم عيد الحب " فقال انتم ادري بشئون دنياكم، ولا اقحم الدين فى هذه الأمور، فلا يجب أن أقول حلال أو حرام".