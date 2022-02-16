اتحاد الكرة: طلب تأجيل مباراة السنغال بناء على رغبة «كيروش».. وجمال علام رئيساً للبعثة

أكد وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن طلب تأجيل مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم جاء بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال العطار خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "طلب تأجيل مباراة السنغال بناء على رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر وأي طلب لهم فهو مُجاب".

وأضاف: "كيروش وجهازه المعاون لم يحدد حتى الآن موعد تجمع المنتخب".

وتابع: "جمال علام سيكون رئيس بعثة منتخب مصر في السنغال، آخر مباراة في الدوري ستكون يوم 9 مارس المقبل وبعد ذلك سنخوض مباريات كأس مصر".

يذكر أن مصر تلتقي مع السنغال في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس المقبل، على أن تكون مباراة الإياب بداكار يوم 28 من الشهر ذاته.