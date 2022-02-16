تركي آل الشيخ يتغزل في مبابي بعد تألقه بمباراة باريس والريال

حرص المستشار تركي ال الشيخ، على التغزل في النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بعد تألقه خلال مباراة فريقه مع الريال وتسجيله هدفا في الوقت القاتل للمباراة التي أقيمت امس ضمن منافسات ذهاب دور 16من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة للنجم مبابي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا " ‏اللاعب القادم بدون شك".



جاء هدف "مبابي" الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة التي شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث استطاع كيليان مبابي الحصول على كرة في الجبهة اليسرى راوغ فيها دفاعات الريال ليضعها في المرمى.



