زلزال قوي يضرب جزر ماديرا في البرتغال

6.1 درجة هيرتز

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.1 درجة هيرتز جزر ماديرا في البرتغال.

وذكر المركز أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة البرتغالية الواقعة في المحيط الأطلسي وقع على عمق 30 كيلومترا، حسب وكالة "رويترز".

وأبلغ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البرتغال، عن شعورهم بالزلزال.

في سياق آخر، قال مرصد الزلازل في الأردن، إنه جرى تسجيل 5 زلازل (جنوب بحيرة طبريا) بعد الزلزال الأول الذي تم تسجيله الساعة 8:55 من مساء الثلاثاء، وذلك خلال يوم واحد.

وأشار إلى أن هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر وقعت الساعة 5:22 صباحا جنوب طبريا.

وكان مركز الهزة الأرضية على بعد 7 كم جنوب طبريا على فالق البحر الميت، وبعمق 10 كم، ووقعت الهزة عند الساعة 20:55 من مساء الثلاثاء.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن سكان في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية شعروا بالهزة الأرضية.