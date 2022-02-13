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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يهز جورجيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على بعد 58 كم من العاصمة الجورجية تبليسي، اثناء بث مباشر للقناة الرسمية، حيث شاهد الجمهور اهتزاز الاستوديو وسمع أصوات تحطم محتوياته.

وأثناء استضافة المذيع في القناة لأحد الأشخاص عبر الفيديو اهتزت الكاميرات وسمعت أصوات تحطم الزجاج، وبعدها قال المذيع :"يبدو أنه زلزال!”، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

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وأعلنت السلطات الجورجية أن الزلزال وقع بالقرب من قرية سامبا، فيما لم ترد انباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتم تسجيل هزات أرضية في الجزء الشمالي من أرمينيا بالقرب من الحدود مع جورجيا، وحسب وزارة الطوارئ في يريفان، فإن "قوة الهزات في مركز الزلزال تراوحت بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر".

جورجيا أرمينيا زلزال مقياس ريختر كوارث العاصمة الجورجية تبليسي

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