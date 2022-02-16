بسبب زهرة.. قرار صادم من زعيم كوريا الشمالية ضد بستانيين 

بسبب عدم نجاحهم في تهيئة أزهار قاموا بزراعتها من أجل والده ، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عدد من البستانيين إلى ما يعرف بـ «معسكرات الأشغال الشاقة».

وأرسل زعيم كوريا الشمالية البستانيين لمعسكرات الأشغال الشاقة، لفشلهم في جعل زهور كيمجونجيليا تتفتح بعيد ميلاد زعيم البلاد الراحل كيم جونج إيل والذي يصادف 16 فبراير حسبما ذكر موقع «تايمز ناو».

ويعود فشل البستانيين في مهمتهم لصعوبات واجهتهم في الحصول على إمدادات ثابتة من الحطب، لتوفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة في البيوت الزجاجية حيث تزرع أزهار «كيمجونجيليا».وحكم على هان الذي كان مسؤولا عن البيت الزجاجي المخصص لزراعة زهور «كيمجونجيليا» بالعمل في معسكر للأشغال الشاقة مدة 6 شهور، فيما لم يكشف مصير باقي البستانيين الذين كانوا يعملون معه.

وحكم كيم جونج إيل كوريا الشمالية في الفترة من 1994 حتى وفاته عام 2011، وخلفه بعد ذلك نجله الثالث والأصغر، الزعيم الحالي كيم جونج أون.

وتوفي كيم جونج إيل بنوبة قلبية في 17 ديسمبر 2011 عن عمر يناهز 69 عاما بعد أن حكم البلاد لمدة 17 عاما.

واعتمدت زهور كيمجونجيليا للاحتفال الرسمي بعيد ميلاد كيم جونج إيل علماً أن الفضل في تطوير هذا النوع من النباتات يعود للعالم الياباني كامو موتوتيرو.

وتتطلب عملية إنبات زهور كيمجونجيليا عناية فائقة حيث تزرع في بيوت زجاجة كما تخضع للمراقبة المكثفة التي تتناول درجات الحرارة والرطوبة، وضبطها عن مستويات معينة تضمن تفتحها.