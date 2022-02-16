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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم "الأربعاء" 16 فبراير 2022، على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 95ر80 نقطة, ليبلغ مستوى 97ر7568 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر1%.


وبحسب وكالة الأنباء االكويتية الرسمية، بلغت كمية الأسهم المتداولة في تعاملات اليوم نحو 3ر352 مليون سهم, عبر 16913 صفقة نقدية بقيمة 3ر97 مليون دينار.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 6ر52 نقطة, لينهي تداولاته عند 59ر6352 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 84ر0%, جراء تداول 6ر223 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 9074 صفقة نقدية, بقيمة 4ر33 مليون دينار.


وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 16ر1%, ما يعادل 9ر93 نقطة, ليغلق عند 19ر8197 نقطة, من خلال تداول 7ر128 مليون سهم, عبر 7839 صفقة بقيمة 9ر63 مليون دينار.

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