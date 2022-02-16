لقطات مسربة لـ مرسيدس الفئة G ذات الدفع الرباعي 4x4.. صور

ظهرت لقطات تجسسية جديدة لنموذج اختباري من "مرسيدس الفئة G 4x4 squared" وهي تجري لفات اختبارية على مسار ثلجي وأزالت الشركة الألمانية معظم الكسوة التمويهية لتظهر ملامح الموديل الجديد.

وفقا لموقع "موتور وان"، المتخصص في السيارات، ظهرت السيارة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض وهي بحلة تمويهية مقتصدة للغاية لا تغطي سوى أقواس العجلات التي بدت عريضة، وجزء من السقف، ورف السقف مع المصابيح المساعدة، وغطاء حافة العجلة الاستبن بالحجم الكامل. كل التفاصيل الأخرى مكشوفة، أما أكثر ما يميزها فهو احتفاظها بالتصميم الصندوقي المألوف للفئة- G. لم يستطع التمويه إخفاء ارتفاع الركوب المرتفع للسيارة رباعية الدفع ولا إطلالتها الهجومية الشرسة.

ويعمل نظام التعليق الجديد الذي أصبح أكثر ارتفاعا على تحسين قدرة السير على الطرق الوعرة والتضاريس الوعرة بشكل كبير، حيث يقدم الجيل السابق 17.7 بوصة (450 ملم) من الخلوص الأرضي و 39.3 بوصة (1000 ملم) من العمق. استخدمت مرسيدس إصدارها AMG G63 6x6 من نوعية سيارات الـ SUT أي سيارة النصف نقل ذات الـ 6 عجلات وقوة دفع سداسية كأساس لـ 4x4 ​​Squared المستوى الأساسي، وترقية الفئة G بمصاعد تروس البوابة، والدفع الرباعي الدائم، وقفل التفاضلي.

مرسيدس الفئة G 4x4 squared

وتأتي مرسيدس الفئة "جي" بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر بشاحن توربيني؛ ولكن مخرجات الطاقة الدقيقة غير معروفة حتى الآن، لكن من المتوقع أن تكون أقرب إلى قوة مرسيدس G550 القادرة على توليد 416 حصانًا (310 كيلووات) ، أو قد تجعلها العلامة التجارية أقرب إلى طراز مرسيدس AMG G63 مما يعني أنها بقوة 577 حصان (430 كيلوواط).

وتجدر الإشارة إلى أن محرك مرسيدس 4X4 السابقة بقوة 416 حصانًا. من غير المتوقع أن تصل حزمة الإضافات والترقيات التي حصلت عليها سيارة 4x4 Squared إلى بقية تشكيلة فئة الـ G.

مرسيدس الفئة G 4x4 squared

وتحقق مرسيدس الفئة G للسيارات الرياضية متعددة الأغراض أرقام مبيعات جيدة جدا في الأسواق العالمية حيث حققت مبيعات قياسية في عام 2021 مع بيع أكثر من 41000 نموذج. ترددت شائعات وية مفادها أن الطلب المتوايد على سيارات الفئة "جي" دفعت الشركة الألمانية إلى تأجيل مواعيد استلام المشترين لسياراتهم إلى الربع الأول من عام 2024.

ومن المتوقع أن تطرح "مرسيدس" الفئة G ذات الدفع الرباعي مع بداية عام 2023 وليس قبل ذلك، وسوف تطرحها في الأسواق الأوروبية أولا ثم بعد ذلك تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.