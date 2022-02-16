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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

أسماء ضحية الحرق
أسماء ضحية الحرق على يد زوجها

ولع فيا بالبنزين علشان عايز فلوس من أهله.. بتلك الكلمات بدأت أسماء الزوجة العشرينية رواية مأساتها بعد قيام زوجها بإشعال النيران فيها، لينضم حادث حرق أسماء إلى طابور الجرائم الأسرية. 

حادث أسماء

الجرائم الأسرية سرعان ما تتحول إلى قضايا رأي عام بسبب انتشار تفاصيلها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وانطلاق دعوات لمحاسبة الجاني ورد المظلمة التي وقعت على أحد أطراف الأسر التي تشهد الجرائم الأسرية، فهذه هي أسماء الزوجة العشرينية تتحدث لـ"صدى البلد" قائلة إنه "يوم الواقعة دي هو احنا بقينا من النوم وكنت بجهزله الشنطة علشان هو كان رايح الجيش بتاعه، وبس معرفش ليه هو راح رمي الشنطة بره البيت وأنا نزلت لميتها تانى ودخلتها البيت". 

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واستكملت أسماء قائلة: " بعد ما حصل كده نزل عند أبوه وأمه علشان ياخد منهم فلوس، بس هما قالوله مفيش فلوس معانا نديهالك عالصبح كدة"، ليتحول حادث أسماء إلى أحد أبرز الجرائم الأسرية هذا الأسبوع. 

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وللمزيد حول الجرائم الأسرية وحادث أسماء التي تعرضت للحرق على يد زوجها شاهد الفيديوجراف التالي:

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