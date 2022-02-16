الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات برقم الجلوس

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.92%

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 71.41%

بنسبة نجاح 75.40%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

-محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.04٪

-بنسبة نجاح ٧٩.٣٨٪.. محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

-بنسبة نجاح 77.3%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. أظهرت نسب نجاح مرتفعة عقب الإعلان عنها رسميا فى عدد من محافظات الجمهورية، حيث شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية التى ظهرت حتى الآن فى عدد من محافظات الجمهورية نسب نجاح متفاوتة ممن محافظة إلى أخرى، وذلك بعد انقضاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر، بعد نجاح وزارة التربية والتعليم فى انتظام عملية الدراسة فى اغلب المحافظات على الرغم من تحديات فيروس كورونا، ويستعرض موقع صدى البلد فى هذا التقرير نتيجة أمتحانات الشهاردة الإعدادية 2022 فى أغلب محافظات مصر .

وأعلنت منصة امتحانات مصر، إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن عرض كافة التفاصيل الخاصة بموعد انتهاء تصحيح المواد ومراجعتها وموعد إعلان النتيجة في كافة المحافظات بحسب كل إدارة تعليمية.

وتقدم منصة امتحانات مصر، كافة الخدمات التي تخص الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وعرضها في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظات مصر، تسهيلًا عليهم سيتم عرض النتيجة عبر الموقع الرسمي لـ«امتحانات مصر» بطريقة سهلة وبسيطة بحيث يمكن الحصول عليها بالاسم أو رقم الجلوس أو الإدارة التعليمية التابعة للمحافظة.

فى محافظة المنيا اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70.92%، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار، وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

روابط النتيجة

https://www.controlbm.com/

https://www.facebook.com/minia.gov.eg

https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya



https://www.mediafire.com/file/9euehkyfqljuco9/.xls/file



https://www.mediafire.com/file/ui9h4wdk9blgtls/.xls/file

https://www.mediafire.com/file/53tavauphe2vrcd/.xls/file



وفى الفيوم اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم مدير عام مديرية التعليم بالفيوم، و حمدي السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وذلك بنسبة 71.41%.

ومحافظة قنا فقد اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .



وأوضح محافظ قنا ، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طلاب وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طلاب و من حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %.

وفى أسوان أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة على البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان.

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وكان قد إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73،3 %.

وفى بنى سويف فقد اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامي و51.39% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 61 ألف 536 للنظامي حضر منهم 61ألف و 91 طالباً للنظامي ، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضر منهم 899 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72% ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 88.19% ، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 83.77% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 77.75% ، والواسطى في المركز الرابع بنسبة نجاح 65.97% ، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 65.34% ، فإدارة سمسطا بنسبة 62.11% ، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 60.61%.

وفى الإسماعيلية اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٤٪.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٦٥٠ طالب و طالبة بنسبة نجاح ٧٦.٤ ٪.

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بنسبة نجاح إجمالية بلغت 96%.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ ٤٥٧٦ طالباََ، حضر منهم ٤٥٦١ وتغيب ١٥ طالباََ على مستوى المحافظة.

رابط النتيجة :

https://www.facebook.com/406936392846355/posts/1876232202583426/

وفى المنوفية اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة، واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ عدد الحاضرين 83695 طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83%.

وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالب وعدد الناجحين 34 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80% وتقدم للامتحان 5323 طالب وحضر 4873 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالب وعدد الناجحين 7 طلاب .

وفى دمياط اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نجاح ٧٩.٣٨٪، حيث بلغ عدد المقيدين ٣٠٣٥٢ طالب وطالبة، وحضر الامتحانات ٢٩٩٤٠ ونجح منهم ٢٣٧٦٦ طالب وطالبة.

واعتمدت "المحافظ" نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪ وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٥.٣٪.

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول (2021 /2022) بالمحافظة بنسبة نجاح 77.3%، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، إن نسب النجاح بالإدارات التعليمية بالمحافظة بلغت: النجيلة 91.1% والعلمين بنسبة 86.8 % وسيوة بنسبة 82% مرسى مطروح بنسبة نجاح 81.5% ومركز السلوم بنسبة نجاح 80.9% وادارة البنجر 75.2% وإدارة برانى بنسبة 72.6%والضبعة بنسبة نجاح 68.1%وادارة الحمام بنسبة نجاح 62.5%