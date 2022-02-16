إصابات الملاعب.. أخصائى جراحة عظام يكشف الأسباب

قال الدكتور محمد أكمل دياب أخصائى جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن كل رياضة يكون لها نوع إصابة معين، فـ على سبيل المثال كرة القدم تكون إصابات الركبة، و العضلات، السباحة تكون المشكلة فى الكتف.

وأضاف أخصائى جراحة العظام و إصابات الملاعب خلال حواره ببرنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، أن أسباب الإصابة بالملاعب تكون بسبب القيام بـ حركة مفاجأة، أو التحام بالخصم.

ولفت إلى أن مشكلة الرباط الصليبي تكون أكثر انتشارًا، فى الملاعب و المصاب يسمع صوت بسيط فى أثناء الحادثة، وبعد عمل بعض الإشاعات تظهر، و الأطباء يعرفونها من البداية.

وأشار إلى أن الإصابات العضلية بشكل عام يتم التعافى منها فى خلال 10 أيام، و لكن الرباط الصليبي يحتاج وقت طويل.