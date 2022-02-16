عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قراءة القرآن بالتشكيل دون التجويد .. الإفتاء تجيب

قراءة القران
قراءة القران

حكم قراءة القرآن بالتشكيل دون التجويد.. سؤال ورد للدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ عويضة عثمان أمين بدار الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية ، إنه يجوز فليس جميع الناس لديها الوقت والاستطاعة على تعلم لأحكام التجويد الى أنهم جميعاً مطالبين بتلاوة القرآن وقراءته  ويؤجر قارئ القرآن ويثاب عليه  وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم -" الذي يَقرَأُ القُرآنَ وهو ماهِرٌ به مع السَّفَرةِ الكِرامِ البَرَرةِ، والذي يَقرَؤُه وهو يَشتَدُّ عليه فله أجْرانِ".

حكم قراءة القرآن من الموبايل للمرأة الحائض.. دار الإفتاء توضح

حكم قراءة وختمة القرآن للمتوفى .. دار الإفتاء تجيب

حكم قراءة القرآن بدون أحكام التجويد .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن على المسلم إذا أراد أن يتلو القرآن أو يحفظه أن يلتزم أحكام التجويد حسب استطاعته؛ فيعطي كل حرف حقه من صفته ومخرجه مع مراعاة المدود والإظهار والإدغام والإخفاء كل في موضعه إلى غير ذلك من الأحكام.

 

وأوضح شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة القرآن بدون معرفة أحكام التجويد؟ أن الله-عزوجل- قال لنبيه وللأمة جميعًا: «ورتل القرآن ترتيلا»، لافتًا إلى أن من قدر على تعلم التجويد ووجد من يعلمه ولم يتعلمه أو تعلمه ولم يلتزم به في القراءة بحيث كان في إخلاله بذلك إفساد للمعنى أو إخلال بمبنى الكلمة أثم لتفريطه فيما يجب عليه.

 

وأضاف أنه يشرع للمؤمن أن يجتهد في القراءة ، ويتحرى الصواب، ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه، وهو مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق؛ لقول النبي ﷺ عن عائشة: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين» متفق على صحته.


هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر ؟ 
 

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم نور رب العالمين، ورحمته المهداة للعالمين، وقراءته عبادة، والتفكُّر في آياته عبادة، والعمل بمقتضى أحكامه واجب، وللمسلم عهد مع القرآن الكريم ينبغي أن يكون، فيغترف من فيض هداه يوميًَّا، فهو الطاقة المتجددة ، مشيرًا إلى أن من حسن بر المسلم بكتاب ربه؛ تجديد عهده معه بشكل يومي، فلا يكون له هاجرًا ولا لأحكامه معطلًا.

 

وأضاف الدكتور أحمد ممدوح، في فيدو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر؟"، أنه فعل لا يوجب الإثم، لكنه بالطبع ينقص من ثوابه ولا يتساوى مع من يقرأه بتدبر وفهم للمعاني، مشيرًا إلى قوله تعالى: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» [ص:29]، وقوله تعالى: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» [محمد:24].

 

وأوضح أن من آثار هجر القرآن الكريم؛ كثرة الهمّ والحزن في الحياة؛ فمن فقد نور القرآن لن يتمكن من الوقوف في وجه هموم الحياة، وإظلام النفس، ووحشة القلب، حيث يشعر المسلم الهاجر لكتاب الله بظلمة في نفسه، تنعكس على سلوكه اليومي، وعلى مزاجه العام، وقلَّة بركة الرزق، فيشعر أنَّ الرزق رغم وفرته باستمرار لا بركة فيه أبدًا، وأنَّه لا يكفي حتى معاشه اليومي، ونفور في العلاقات الاجتماعيَّة اضطراب النفس، والشعور بالتوتر.

 

حكم قراءة القرآن بالتشكيل دون التجويد القرآن قارئ القرآن حكم قراءة القرآن بدون أحكام التجويد كم قراءة القرآن بدون معرفة أحكام التجويد هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

فاجعة بالصومال.. مقتل وإصابة 22 شخصا في هجمات إرهابية على مراكز الشرطة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في خليج السويس

تزامناً مع خطاب حسن نصر الله... تغريدة نارية للسفير السعودي بلبنان

ترشيحاتنا

اعتقال 4 أشخاص بتهمة التخطيط لقتل عناصر الشرطة في كندا

ممثل بحيرة ناصر: الحديث عن تغذية التماسيح على الأسماك غير صحيح

الحد الأدنى للأجور الأبرز.. رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين

كم مرة حج النبي واعتمر في الإسلام؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

للحد من الحوادث.. محافظة القاهرة : إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

7 نقاط.. أسباب تحرمك من التقديم في وحدات جنة ودار وسكن مصر

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ