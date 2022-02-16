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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهندسون فى حب مصر.. هاني ضاحي يستعرض خطة عمل النقابة |فيديو

هاني ضاحي
هاني ضاحي

كنارض برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، تقرير فيديو من مؤتمر نقابة المهندسين، تحت عنوان مهندسون فى حب مصر.

وجاء فى التقرير، أنه فى التزامن مع استعداد نقابة المهندسين، لخوض الانتخابات 2022، والمقرر إجراؤها فى الـ 25 من شهر فبراير الجاري، انطلق المؤتمر الانتخابي للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بنادي المقاولون العرب، بحضور المهندس هشام أبو سنة نقيب القاهرة، و المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، و بمشاركة مجموعة من المهندسين.

وتناول المؤتمر عرض تفصيلي لـ دور النقابة وما قدمته من إنجازات خلال الفترة الماضية، وما تسعى لتحقيقه فى الفترة المقبلة. 

وقد قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، خلال المؤتمر، إنه عندما تم التعامل مع الملف الأفريقي، كنا نجد مشروعات عملاقة لـ شركة المقاولون العرب فى كل مكان.

وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه اليوم من مشروعات عملاقة ووطنية يكون بيد مهندسي المقاولون العرب، وأن نقابة المهندسين المصرية بها 830 ألف مهندس من مختلف الأعمار، والتخصصات.

وتابع :" عندما دخلنا النقابة كان بها مشكلات متراكمة، وتم وضع خطة عمل لتنمية الموارد والاستثمار، و كيفية الاستفادة من استثمارات الصندوق".

وتحدث لـ صدى البلد وقال :" مؤتمر اليوم الذى يتم مع مهندسي شركة المقاولون العرب، يكون مع شركة كبيرة وتجمع عدد كبير من المهندسين، وكان من الضروري العلم بما تم فى الفترة الماضية وما سيتم فى الفترة المقبلة".

وكشف أن ملف شباب المهندسين له اهتمام كبير من النقابة، و استكمال المشروعات الخاصة بتطوير النقابات والأندية، وتطوير الرعاية الصحية والمعاشات".

 

صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفي نقابة المهندسين المهندسين حب مصر

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