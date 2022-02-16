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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: مصر تطالب بتطبيق القانون الدولي بخصوص الأنهار في قضية سد النهضة..فيديو

سد النهضة
سد النهضة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل شراكة وتعاون متبادل،  وكشف أن سد النهضة قاسم مشترك في جميع لقاءات الرئيس السيسي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، ومصر تطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي بخصوص الأنهار العابرة للحدود، ولابد أن يكون هناك اتفاق ملزم واضح بكل البنود والحالات يشمل مراحل الملء والتشغيل بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب.

وأضاف السفير بسام راضي، خلال لقاء ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها فقر مائي شديد جدا وفقا للمعايير الدولية، وليس لديها أي مشكلات مع التنمية للأشقاء في دول المنبع وإثيوبيا، لكن هناك حق أصيل قامت عليه حضارة وادي النيل منذ 7 آلاف عام.

وأوضح أن نشاط الرئيس السيسي بدأ صباح اليوم، بعقد 3 لقاءات تناول أحدها ملف الهيدروجين الأخضر، فضلا عن لقاء مع ملك بلجيكا، و لقاء مع رؤساء الشركات البلجيكية العاملة في مصر.

وحول استقبال الجالية المصرية للرئيس السيسي قال «شئ جميل وله مردود هائل، المصريون في كافة الدول على الموعد واحتشادهم مقدر ».

 

وقد كشف القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في بلجيكا، هي السادسة على هذا المستوى بعد انعقاد الأولى في القاهرة منذ 22 عاما.

 

بسام راضي الاتحاد الأوروبي سد النهضة الرئيس السيسي

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