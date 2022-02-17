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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. اليوم

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

تنطلق اليوم الخميس 17 فبراير المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت امس الاحد 13 فبراير .

 

وكانت قد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم فتح باب التسجيل في " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية "  ل " الفصل الدراسي الثاني " حتي الساعة الثامنة مساء السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة واذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

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واشارت إلى أن الجدول الزمني لـ " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " بـ " الفصل الدراسي الثاني " يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الاحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

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