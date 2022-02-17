عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. انتهاء إجازة نصف العام في المدارس والجامعات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنتهي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 ، إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن جميع الاستعدادات تتم حاليا على قدم وساق ، لـ بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بعد انتهاء إجازة نصف العام في المدارس ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022

و وفقا للخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بعد انتهاء اجازة نصف العام اليوم ، يبدأ الترم الثاني من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 ، وبذلك يكون إجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 97 يوما  ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية  21 مايو 2022 ،.

 

ومن المقرر أن تنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الاول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022.

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم للمدارس لضمان انتظام الترم الثاني

 

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع نهاية اجازة نصف العام وقرب بدء الترم الثاني في المدارس ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الترم الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

  • اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الاوبئة والجوائح الصحية
  • تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني
  • الاهتمام بالاشراف اليومي وإلتزام مشرفي الادوار باماكنهم تحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي
  • تفعيل المجموعات المدرسية
  • توزيع الانصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.
  • قيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل
  • على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الاصناف التي ترد بها
  • الاهتمام بالسجلات الادارية واطلاع المدير عليها
  • مراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني
  • على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلع عليها ويكون على دراية كاملة بها
  • تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة
  • تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف
  • توقيع المتابعين في دفتر الامن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي
  • إلتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف

 

خطاب1
خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن الترم الثاني

 

خطاب2
خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن الترم الثاني

 

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الترم الثاني السبت المقبل

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الترم الثاني سيبدأ يوم السبت المقبل 19 فبراير ويستمر حتي الخميس 9 يونيو المقبلين.

وأشار إلى أن تأجيل الترم الثاني ليس مطروح ولا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث بدأت اجازة نصف العام من السبت 5 فبراير وتنتهي رسميا اليوم الخميس 17 فبراير 2022.

وأضاف "المصدر" أن المجلس الأعلى للجامعات يقطع بذلك كل الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد انتهاء إجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.


كانت قد ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي وتمديد اجازة نصف العام.

اجازة نصف العام نصف العام الترم الثاني التعليم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

دبابات وأسلحة دمار شامل.. روسيا تعلن مغادرة 10 قوافل عسكرية من القرم

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

ترشيحاتنا

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

فاجعة في الهند.. بئر تبتلع 13 فتاة خلال حفل زفاف

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 17 فبراير 2022

مواطن الدعاء والمناجاة في الصلاة أم بعدها؟

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

مقطوع الحبل السري.. العثور على جثة طفل في صندوق قمامة بـ الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ