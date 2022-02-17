رسميا .. انتهاء إجازة نصف العام في المدارس والجامعات اليوم

تنتهي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 ، إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن جميع الاستعدادات تتم حاليا على قدم وساق ، لـ بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بعد انتهاء إجازة نصف العام في المدارس ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022

و وفقا للخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بعد انتهاء اجازة نصف العام اليوم ، يبدأ الترم الثاني من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 ، وبذلك يكون إجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 97 يوما ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ،.

ومن المقرر أن تنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الاول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 اغسطس 2022.

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم للمدارس لضمان انتظام الترم الثاني

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع نهاية اجازة نصف العام وقرب بدء الترم الثاني في المدارس ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الترم الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الاوبئة والجوائح الصحية

تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني

الاهتمام بالاشراف اليومي وإلتزام مشرفي الادوار باماكنهم تحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي

تفعيل المجموعات المدرسية

توزيع الانصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

قيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل

على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الاصناف التي ترد بها

الاهتمام بالسجلات الادارية واطلاع المدير عليها

مراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني

على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلع عليها ويكون على دراية كاملة بها

تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة

تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف

توقيع المتابعين في دفتر الامن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي

إلتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن الترم الثاني

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن الترم الثاني

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الترم الثاني السبت المقبل

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الترم الثاني سيبدأ يوم السبت المقبل 19 فبراير ويستمر حتي الخميس 9 يونيو المقبلين.

وأشار إلى أن تأجيل الترم الثاني ليس مطروح ولا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث بدأت اجازة نصف العام من السبت 5 فبراير وتنتهي رسميا اليوم الخميس 17 فبراير 2022.

وأضاف "المصدر" أن المجلس الأعلى للجامعات يقطع بذلك كل الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد انتهاء إجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.



كانت قد ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي وتمديد اجازة نصف العام.