إهداء لمصر.. كارول سماحة تمنح زوجها باقة ورد حمراء في عيد الحب

بدأت كارول سماحة حفلها في عيد الحب على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأغنيتها الشهيرة “ اطلع في”، وتألقت بفستان وردي اللون.

وأهدت كارول سماحة “مصر” باقة ورود حمراء بمناسبة عيد الحب، معبرة عن امتنانها للبلد التي احتضنتها منذ زواجها من وليد مصطفى منذ ٨ سنوات وشهدت على الكثير من نجاحاتها.

ومنحت كارول سماحة زوجها باقة الورود معبرة له عن حبها كونه رمزا للبلد التي تعيش فيها مع أسرتها وكان سببا في استقرارها بها.

وحضر الحفل عدد من الفنانين ونجوم المجتمع ومن بينهم إلهام شاهين وهالة سرحان.

أحيا الفنان علي الحجار بالأمس حفل عيد الحب، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر دعوة للسمو بالوجدان والارتقاء بالمشاعر مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية .

ففى الثامنة مساء الثلاثاء 15 فبراير قدم النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عاطف كوكبة من اعماله الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة وسسبقه فاصلا للمطربة مى فاروق التى تتغنى بباقة من اشهر مؤلفات الطرب العربى.

وصعدت النجمة اللبنانية كارول سماحة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى لتقديم نخبة من اعمالها الشهيرة وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولى وآيات فاروق.