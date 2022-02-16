القمة الأفريقية الأوروبية.. طارق فهمي: مصر همزة الوصل لشراكة ممتدة وتنمية مستدامة

قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة السادسة للقمة الأفريقية الاوروبية في بروكسل أمرا في غاية الأهمية، مضيفا أن هذه النسخة مميزة لذلك كانت مشاركة مصر على أعلى مستوى من خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف طارق فهمي، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن فرنسا رئيس الاتحاد الأوروبي حاليا وتربط مصر بها علاقات جيدة، لافتا إلى أن افريقيا تنتظر الكثير من أوروبا وليس موضوع اللقاحات فقط.

وتابع الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية، أن مصر ستدافع عن افريقيا وعلينا أن نعي ان العالم مختلف بعد جائحة كورونا، مستدركا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري لقاءات في غاية الأهمية في القمة الحالية.

وأكد أن الخلافات السياسية تتصدر الدورة الحالية للقمة الأفريقية الاوروبية، مشيرا إلى أن مصر همزة الوصل لشراكة ممتدة وتنمية مستدامة من خلال القمة الأفريقية الاوروبية.