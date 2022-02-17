في انتظاركم يوم الجمعة.. حمادة هلال يعلن عن موعد حفله القادم

أعلن الفنان،حمادة هلال، عن حفلة القادمة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشر حمادة هلال بوستر الحفلة و علق قائلا : فى انتظاركم ان شاء الله يوم الجمعه القادمه 18/2/2022 ‏حفل بورتو سعيد.

وشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.