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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتجزوه وقتلوه.. الانتقام من مسجل خطر في الجيزة| كلمة السر حادث سيارة

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة مسجل خطر بمنطقة الهرم.

بداية الواقعة، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة أفاد بالعثور على جثة شخص في منطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

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تحريات العثور على جثة مسجل خطر في الجيزة

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، كشفت أن الجثة لمسجل خطر ويعمل سائق توك توك.

كما تبين من التحريات نشوب خلافات بين المجني عليه و4 آخرين بسبب حادث تصادم وقع بين التوك توك الخاص به وسيارتهم الخاصة.

وشرحت التحريات أن المتهمين قرروا الانتقام منه فقاموا باحتجازه وتلقينه علقة ساخنة ثم ألقوه في الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة انتقاما من المجني عليه بسبب تصادمه خلال قيادته التوك توك الخاص به بسيارتهم الخاصة.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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