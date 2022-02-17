مقطوع الحبل السري.. العثور على جثة طفل في صندوق قمامة بـ الجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة، على جثة طفل حديث الولادة داخل أحد صناديق جمع القمامة بمنطقة الهرم.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا أفاد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل أحد صناديق القمامة بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجّه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وشرحت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء قيام عمّال النظافة بجمع القمامة من أحد الصناديق تم العثور على كيس وبفتحه عُثر بداخله على جثة طفل حديث الولادة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس في أحد صناديق القمامة.

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن جثة الطفل مقطوعة الحبل السري، وتم نقلها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة التحريات لكشف الملابسات.