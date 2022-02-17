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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتسمت مسيرته في خدمة قصايا الوطن| القوات المسلحة تنعي المستشار سعيد مرعي

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذى أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستورى واتسمت مسيرته القضائية بالمهنية فى خدمة قضايا الوطن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان .

وتوفى المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إثر تدهور حالته الصحية منذ أيام. 

المستشار سعيد مرعى  رئيس المحكمة الدستورية من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها.

وحصل المستشار سعيد مرعى  رئيس المحكمة الدستورية على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعين المستشار سعيد مرعى  رئيس المحكمة الدستورية فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

وأثناء تدرجه فى العمل بالقضاء التحق فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

الانتدابات والاعارات

أما عن الانتدابات والاعارات التى اجراها خلال فترة عمله انتدبه للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى غير أوقات العمل الرسمية فى الفترة من ديسمبر 1984 حتى مايو 1990.
 وأعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة التجارة خلال الفترة من مايو 1991 حتى يناير 1996.

وبعد عودته من السعودية تم ندبه لتدريس مادة القانون المدنى بكلية الحقوق فى جامعة حلوان فى غير أوقات العمل الرسمية خلال العام الجامعي لمدة عام. 

وسبق وتم إيفاده فى منحة دراسية بالمعهد الدولي للإدارة العامة بباريس ودورة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسي لمدة سنة اعتباراً من عام 1986. 

وأعير إلى دولة البحرين للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية بها لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2012.

وفى مايو 2018 تولى المستشار سعيد مرعى منصب الأمين العام لإتحاد المحاكم الدستورية العربية.

وشارك المستشار سعيد مرعى منذ عام 2002 وحتى الآن معظم الاحكام الهامة الصادرة من المحكمة خلال خذة المدة.

الوفاة

وأحيل للمعاش الأربعاء الماضى إثر تدهور حالته الصحية جعلت اعضاء هيئة المحكمة تؤجل جميع القضايا لجلسة 5 مارس المقبل وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج، وتوفى صباح اليوم.

المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة سعيد مرعى

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