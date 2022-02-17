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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

صورة من التدريب البحري
صورة من التدريب البحري

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا" والفرقاطة الإسبانية "VICTORI".

وإنطلاقاً من سعى القوات البحرية المصرية لتعزيز الأمن البحرى بمسرح عمليات البحر المتوسط ، قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة ، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية و تمارين المواصلات،

تأتى تلك التدريبات فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات البحرية للدول المختلفة .

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القوات البحرية الاسطول الشمالي البحر المتوسط

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حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

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