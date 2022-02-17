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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا، الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر مع انخفاض درجات الحرارة، يصاحبها نشاط الرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس المتوقعة للأحوال الجوية غير المستقرة تبدأ من مساء غدا الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتكون كالتالي:

حالة الطقس

حالة الطقس من الجمعة حتى الأحد

الطقس يوم الجمعة: تشهد أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة إلى الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس يوم السبت: يشهد أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس السبت، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد تُحذر: تقلبات في الطقس غداً وسقوط الأمطار على هذه المناطق لمدة 48 ساعة

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

الطقس يوم الأحد: يشهد أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

درجات الحرارة من الجمعة حتى الأحد

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 17 لـ 19 درجة 
السواحل الشمالية تتراوح من 17 لـ 18 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 22 لـ 25
شمال الصعيد تتراوح من 18 لـ 20 درجة
جنوب الصعيد تتراوح من 22 لـ 25 درجة

وخلال ساعات الليل، تكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 11 لـ 10 درجة 
السواحل الشمالية تتراوح من 11 لـ 12 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 14  لـ 16 درجة
شمال الصعيد تتراوح من 8 لـ 7 درجة
جنوب الصعيد تتراوح من 10  لـ 11  درجة 

الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة من الجمعة حتى الأحد حالة الطقس من الجمعة حتى الأحد

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