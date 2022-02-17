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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس السنغال: نتفهم قرار فرنسا والشركاء بعدم مواصلة الوجود العسكري في مالي

رئيس السنغال: نتفهم
رئيس السنغال: نتفهم قرار فرنسا بالانسحاب من مالي

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الخميس، تفهم بلاده لقرار فرنسا والحلفاء بسحب قواتهم من مالي.

وقال رئيس السنغال سال، وهو أيضا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحافي في باريس: "نتفهم القرار المتخذ بعدم مواصلة وجوده فرنسا العسكري الميداني في مالي بسبب الانقلابات".

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وأضاف: "على مجلس الأمن أن يكافح الإرهاب ويعزز الأمن في أي مكان في العالم ونحاول وضع استراتيجية موحدة مع أوروبا، لكن على الجميع أن يتحد".

وأشار رئيس السنغال إلى أنه "يجب تعزيز الجهود وتوحيدها في قارتنا وعلى مجلس الأمن تمويل عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب".

هذا وبدأت فرنسا وحلفاؤها في قوة "تاكوبا" "انسحابا منسقا" من مالي، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسية بأن الظروف لم تعد مواتية للقتال هناك.

وذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر"، قالت فيها، إن فرنسا وحلفاءها في قوة تاكوبا بدأت "انسحابا منسقا" من مالي وكذلك كندا.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء وفقا لبيان حصلت عليه، أشار إلى أن الأوروبيين والكنديين يعتزمون مواصلة التزامهم في منطقة الساحل رغم الانسحاب من مالي.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار في قتال المتشددين في مالي، مضيفا: "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة".

السنغال فرنسا مالي التواجد العسكري الانسحاب

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