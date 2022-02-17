70 عملية جراحة للعيون تجريها صناع الخير وبنك مصر بالمجان لأهالى قصر الباسل بالفيوم



70 عملية جراحة عيون تجريها صناع الخير وبنك مصر بالمجان لأهالى قصر الباسل بالفيوم

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر للتنمية وضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطلاق المرحلة الثانية من مراحل عمل قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى بقرية قصر الباسل مركز إطسا بالفيوم حيث تم خلال هذه المرحلة إجراء 70 عملية جراحة عيون مختلفة لأهالى القرية والقرى المجاورة غير القادرين بالمجان تماماً.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى داخل القرى الأشد إحتياجاً يتم تنفيذها برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الآجتماعي وبالتنسيق مع السيد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وتستهدف توقيع الكشف على عيون الأهالي وصرف العلاج اللازم وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار عبدالجليل إلى أن المرحلة الثانية من قافلة مبادرة عنيك في عنينا بقرية قصر الباسل تأتى إستكمالاً لما أنجزته المرحلة الأولى حيث تم توقيع الكشف على عيون 520 من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم توزيع أدوية على 255 من الأهالي وتم تشخيص الإحتياج إلي نظارات طبية لعدد 224 وجاري الاعداد لتسليمها لأصحابها كذلك تم تشخيص 83 الإحتياج لعمليات جراحات عيون وتم تنفيذها.

وأوضح عبدالجليل أن عمليات جراحات العيون التى تم إجراءها لأهالى قرية قصر الباسل والقرى المجاورة شملت إجراء 48 عملية إزالة مياه بيضاء و12ظفره و5 ياج ليزر و2 بنتكام ، وأن قوافل مبادرة عنيك في عنينا يتم تنفيذها بكامل مراحلها مع الأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية في شأن الوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة الفيوم قد شهدت إنطلاق أعمال مبادرة "عنيك في عنينا" على مستوى الجمهورية نهاية عام 2017 ومازال تنظيم القوافل داخل قرى المحافظة مستمراً حتى الأن.