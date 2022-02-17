عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

70 عملية جراحة للعيون تجريها صناع الخير وبنك مصر بالمجان لأهالى قصر الباسل بالفيوم

صدى البلد


70 عملية جراحة عيون تجريها صناع الخير وبنك مصر بالمجان لأهالى قصر الباسل بالفيوم

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر للتنمية وضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطلاق المرحلة الثانية من مراحل عمل قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى بقرية قصر الباسل مركز إطسا بالفيوم حيث تم خلال هذه المرحلة إجراء 70 عملية جراحة عيون مختلفة لأهالى القرية والقرى المجاورة غير القادرين بالمجان تماماً. 
وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن مبادرة  "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى داخل القرى الأشد إحتياجاً يتم تنفيذها برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الآجتماعي وبالتنسيق مع السيد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وتستهدف توقيع الكشف على عيون الأهالي وصرف العلاج اللازم وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية.
وأشار عبدالجليل إلى أن المرحلة الثانية من قافلة مبادرة عنيك في عنينا بقرية قصر الباسل تأتى إستكمالاً لما أنجزته المرحلة الأولى حيث تم توقيع الكشف على عيون 520 من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم توزيع أدوية على 255  من الأهالي وتم تشخيص  الإحتياج إلي نظارات طبية لعدد 224 وجاري الاعداد لتسليمها لأصحابها  كذلك تم تشخيص 83 الإحتياج لعمليات جراحات عيون وتم تنفيذها.
وأوضح عبدالجليل أن عمليات جراحات العيون التى تم إجراءها لأهالى قرية قصر الباسل والقرى المجاورة شملت إجراء 48 عملية إزالة مياه بيضاء و12ظفره و5 ياج ليزر و2 بنتكام ، وأن قوافل مبادرة عنيك في عنينا يتم تنفيذها بكامل مراحلها مع الأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية في شأن الوقاية من إنتشار فيروس كورونا.
يذكر أن محافظة الفيوم قد شهدت إنطلاق أعمال مبادرة "عنيك في عنينا" على مستوى الجمهورية نهاية عام 2017 ومازال تنظيم القوافل داخل قرى المحافظة مستمراً حتى الأن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

ترشيحاتنا

ثواب من مشى في قضاء حوائج الناس

صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي في بلجيكا وتأكيده للاتجاه نحو الطاقة الخضراء النظيفة

الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية تستحوذان على 6.3% من إجمالى صادرات القطاع

روشتة برلمانية لـ إنهاء أزمة التعدي على الأراضي الزراعية

باب صاج وحمام.. دفاع علاء حسانين يكشف تفاصيل معاينة حفر استخراج الآثار

الأسوأ منذ 30عاما.. موجة جفاف تضرب دول شمال أفريقيا وخبير يكشف الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ