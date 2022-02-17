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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة :طفرة بـ مجالات البنية التحتية في العاصمة خلال 7 سنوات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شارك  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الندوة الرابعة حول الحكومة الحضرية فى افريقيا "التعلم من الأقران فى التجارب المحلية" ، والتى نظمتها منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية الافريقية، فى اطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة متروبوليس الدولية التى تعمل فى مجال التنمية الحضرية التشاركية ومقرها برشلونة.


 استهل محافظ القاهرة كلمته بالتأكيد على وضعية المحافظة المميزة كأكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة، فضلاً عن احتلالها المرتبة الثانية افريقياً والسابع عشر عالمياً من حيث التعداد السكانى، مشيراً الى اتخاذ العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية القاهرة مقراً لها.

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كما تناول محافظ القاهرة فى كلمته الطفرة التى شهدتها المحافظة فى الأعوام السبعة السابقة فى مجالات تنمية البنية التحتية، والتى كان من شأنها تغيير معالم مناطق وأحياء كاملة بحيث اضفت عليها الطابع الحضارى والمظهر الجمالى والعصرى اللائق بالارث الحضارى والثقافى لمدينة القاهرة، مستعرضاً فى كلمته تفاصيل عدداً من هذه المشروعات الهامة وعلى رأسها مشروع تطوير كورنيش النيل وانشاء ممشى اهل مصر، مشروع تطوير مثلث منطقة ماسبيرو، مشروعات تطوير محيط سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة وتلال الفسطاط.


كما القى محافظ القاهرة الضوء على التحديات الناشئة عن النمو الحضرى السريع والتحول العمرانى وأهمية تعزيز الإدارة الجيدة لتطوير مدن أكثر إنتاجية وجاذبية من خلال السياسة الحضرية الوطنية  ودعم قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، والتى من شانها تدعيم أنماط التحول العمرانى الإيجابى لدعم الانتاجية والقدرة على التنافسية والازدهار، وهو ما استجابت له مصر فى رؤيتها لتطوير سياسة عمرانية وطنية لاستكمال الأطر والاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052.


وأشار محافظ القاهرة إلى التحديات الناشئة على جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الاجتماعية، مثمناً ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضرراً وتوفير السلع الاستراتيجية .

 
وتأتى هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التى تعقدها منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية الافريقية لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه المدن الافريقية وكيفية التغلب عليها، حيث تم تنظيم 3 ندوات فى عام 2021  حول كيفية ان تكون الحوكمة الحضرية مع منظور النوع الاجتماعى هى المفتاح لمواجهة التحديات والتهديدات التى تحيط بالمدن الافريقية.

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