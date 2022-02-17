عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

فساد بونات الوقود
فساد بونات الوقود

إحالة 9 قيادات بـ الجهاز المركزي للمحاسبات منهم وكيل وزارة و5 مديرين عموم و3 مسؤولين آخرين، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في إجراءات صرف المواد البترولية، قرار اتخذته النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعد ثبوت تلك الوقائع في الجهاز المركزي للمحاسبات. 

فساد بونات الوقود بالجهاز المركزي للمحاسبات 

قضية فساد بونات الوقود أكدها تقرير الاتهام في القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية في الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن "فساد بونات الوقود" والمؤثمة بالمواد 55 ـ 58 ـ 60 ـ 62، من لائحة نظام العاملين بالجهاز والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

وللمزيد حول قضية فساد بونات الوقود في الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كشفتها النيابة الإدارية شاهد الفيديوجراف التالي:

المركزي للمحاسبات بونات الوقود الجهاز المركزي النيابة الإدارية فساد بونات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

تكليفات رئاسية ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

تصعيد خطير.. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

موضوعات متعلقة

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

كشف عن اسمه الحقيقي.. لماذا ندم فاروق فلوكس على أدوار قدمها خلال مشواره "فيديو"

تصرف جريء مع معجبة.. هجوم حاد من عالم أزهري على راغب علامة "فيديو"

ترشيحاتنا

وزير شئون المجالس النيابية وقيادات الوزارة تباشر عملها من العاصمة الإدارية|صور

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

أنا أسف يا ندوشة .. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

بعد تأييد الحكم بـ حبسه 3 أشهر| توفيق عكاشة مطلوب على جوجل

السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى حل قانوني وملزم لقضية سد النهضة

الإنتاج الحربى: تأسيس شركة لتصنيع مكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز لسد الفجوة الاستيرادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

ستوري غامضة تثير الجدل.. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

وزارة الشباب تستقبل الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل

وزيز الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع في تشكيله الجديد|صور

فيديو

طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

أوكرانيا وروسيا.. خطر الحرب تقترب وقلق عميق لدى أوروبا ..فيديو

بمشاركة الحرب الإلكترونية| وزير الدفاع يشهد المرحلتين الثالثة والرابعة لـ "سيناء- 6"

فيديو جراف|ظاهرة غامضة.. تساقط مئات الطيور من السماء في المكسيك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ