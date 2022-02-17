إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

إحالة 9 قيادات بـ الجهاز المركزي للمحاسبات منهم وكيل وزارة و5 مديرين عموم و3 مسؤولين آخرين، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في إجراءات صرف المواد البترولية، قرار اتخذته النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعد ثبوت تلك الوقائع في الجهاز المركزي للمحاسبات.

فساد بونات الوقود بالجهاز المركزي للمحاسبات

قضية فساد بونات الوقود أكدها تقرير الاتهام في القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية في الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن "فساد بونات الوقود" والمؤثمة بالمواد 55 ـ 58 ـ 60 ـ 62، من لائحة نظام العاملين بالجهاز والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

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