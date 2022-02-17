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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة الحرب الإلكترونية| وزير الدفاع يشهد المرحلتين الثالثة والرابعة لـ "سيناء- 6"

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين "سيناء- 6" والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية.

ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضمنت المرحلتين إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقاً للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة بما يضمن تنفيذ المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار، عكست مدى الجاهزية والإستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئه ، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل مما يسهم فى تطوير الفكر الإستراتيجى وتعظيم الإستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العاليه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مؤكداً أن القوات المسلحة ستستمر فى تطوير قدراتها وإمكاناتها فى كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومى المصرى وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية.

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الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع إدارة الحرب الإلكترونية القوات المسلحة الامن القومى المصرى الفريق أسامة عسكر

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