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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ستوري غامضة تثير الجدل.. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

صدى البلد

"ستوري" غامضة نشرتها ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي في تطبيق انستجرام، أثارت الجدل حول عودة الحياة الزوجية مرة أخرى بين الطرفين، بعد مرور قرابة شهرين على إعلان طلاقهما. 
الفيديو الذي نشرته ندى الكامل قبل عدة ساعات في عيد الحب تضمن باقة من الورود تعلوها رسالة اعتذار، وتزامن ذلك مع إعادة أحمد الفيشاوي متابعة طليقته على موقع "إنستجرام"، ليزيد الجدل حول عودتهما إلى بعضهما، لكن لم تعد ندى الكامل لمتابعة الفيشاوي حتى الآن.

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اعتذار


كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".
وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

الفيشاوي الصغير يحسم الأمر

من جانبه حسم الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندي كامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".

كما نفى عمر الفيشاوي معرفته بالأمر، مؤكداً أنه لا يتدخل في حياة شقيقه من قريب أو بعيد، وأن أحمد وندى هما المسئولين فقط عن تصريحاتهما لأنها تخص حياتهما.

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طلاق 


كانت الكامل قد أعلنت انفصالها عن الفيشاوي في نهاية العام الماضي، بعد زواج استمر أربع سنوات، وتحدثت وقتها ندى عن فترة زواجها من الفيشاوي بطريقة إيجابية، مشيرةً إلى أنهما انفصلا بسبب خلافات بينهما، متمنيةً له التوفيق في حياته، ومعبّرةً عن احترامها وتقديرها له.

كما كشفت ندى الكامل عن سبب انفصالها عن أحمد الفيشاوي، وكتبت قائلة: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات واعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما املك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. واتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم اقصر يوما أو تركتك تعاني لقد حافظت عليها".

وأضافت "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزه النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".
وحذفت ندى الكامل الصور التي تجمعها بطليقها الفنان أحمد الفيشاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهل الفيشاوي الرد على هذا الأمر تماماً.

علاقة متوترة

علاقة أحمد الفيشاوي وندى كامل كانت متوترة منذ مهرجان الجونة الماضي، رغم قبلاتهما المعتادة الا ان الجميع لاحظ حدوث بعض المشاحنات البسيطة بينهما على "الريد كاربت"، وتدخلت حينها سمية الخشاب لتهدئة الموقف حتى لا يزداد الخلاف أثناء المهرجان.

بعد الانفصال أصبحت ندى الكامل تمارس حياتها بصورة طبيعية فشاركت متابعيها بصور جريئة لها، إضافة إلى مقاطع مصورة ظهرت فيها وهي تمارس الرياضة.

ستوري غامضة تثير الجدل احمد الفيشاوي ندى الكامل طليقته ندى الكامل انستجرام الحياة الزوجية

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