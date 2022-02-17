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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

صدى البلد

توجه اليوم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبصحبته قيادات الوزارة إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.

 

حيث قام وزير شئون المجالس النيابية بتفقد مبنى الوزارة بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، واستلام المسئولين بالوزارة للمبني والأثاث وكافة التجهيزات التي شارفت على الانتهاء.

 

وعقب تفقده للمبنى بالكامل، اجتمع الوزير بقيادات الوزارة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر، واستهل كلمته بتهنئة العاملين بالوزارة على تسلم المبنى الجديد، مقررًا أن الحلم بات حقيقة وواقع ملموس، وأن العاصمة الإدارية الجديدة لمصر شارفت على الانتهاء، بعد أن كانت حلما بعيد المنال، لكن الحلم قد تحقق، تحقق بحكمة ووعي القيادة السياسية المصرية، وبعرق سواعد رجال القوات المسلحة المصرية، وبتوجيهات رشيدة لرئاسة الوزراء، والتزام غير مسبوق لكافة الوزارات والجهات الحكومية المصرية. 

 

وأنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية لتحقيق هذا الحلم، ورغم ظروف الجائحة التي اجتاحت العالم أجمع وأضرت باقتصاديات العديد من الدول، الا أن مصر قد صمدت ونجحت في تخطي كل الصعاب وتغلبت على كل التحديات وأثبتت للعالم أجمع أنها قادرة قيادة وشعباً وحكومة على أن تكون في مصاف الدول الكبرى.

 

وأشار إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة قد تم تجهيزه على أعلى مستوي من الكفاءة والجودة، وفق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وأصبح مكاناً لائقا بمصر لإدارة شئون البلاد.

 

وعقب الاجتماع توجه وزير شئون المجالس النيابية لمباشرة مهام عمله من المقر الجديد ، مؤكدا على ضرورة التواجد الأسبوعي بمقر الوزارة الجديد في غير أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ، إلى حين الانتقال الفعلي لجميع الوزارات.

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