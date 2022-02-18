فئة جديدة من أوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تعتبر النسخة أوبل كورسا موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، والتي كانت تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، لتشهد تلك السيارة تواجد فئة جديدة وهي TOPLINE، لتنطلق داخل السوق المصري للسيارت بجانب الفئة الاولى ELEGANCE.

مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022

تحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على حساسات ركن وكاميرا خلفية، مع مقود حركة متعدد الوظائف لدعم قائد المركبة، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

كما تضم السيارة اوبل كورسا موديل 2022 مثبت سرعة، وفرمل مانعة للانغلاق ABS و EED الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، ومرايات ضم كهربائية التحكم، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، ومصابيح امامية حادة المظهر LED.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

وظهر ايضا السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بمنظومة عادم مزدوجة، وسبويلر خلفي انيق، مع مفهوم رباعي الابواب، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5 لتر لكل 100 كم.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

وتستمد السيارة اوبل كورسا موديل 2022 قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مما يجعلها تنطلق من وضع السكون 0 لـ 100 كم خلال 8.7 ثانية.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك ELEGANCE اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك TOPLINE اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه.