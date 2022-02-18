عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فئة جديدة من أوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

فئة جديدة من اوبل
فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

تعتبر النسخة أوبل كورسا موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، والتي كانت تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، لتشهد تلك السيارة تواجد فئة جديدة وهي TOPLINE، لتنطلق داخل السوق المصري للسيارت بجانب الفئة الاولى ELEGANCE.

txt

أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2022 .. صور

txt

أسعار فئات أوبل جراند لاند موديل 2022 في مصر.. صور

مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022

 

تحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على حساسات ركن وكاميرا خلفية، مع مقود حركة متعدد الوظائف لدعم قائد المركبة، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري 

كما تضم السيارة اوبل كورسا موديل 2022 مثبت سرعة، وفرمل مانعة للانغلاق ABS و EED الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، ومرايات ضم كهربائية التحكم، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، ومصابيح امامية حادة المظهر LED.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري 

وظهر ايضا السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بمنظومة عادم مزدوجة، وسبويلر خلفي انيق، مع مفهوم رباعي الابواب، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5 لتر لكل 100 كم.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

وتستمد السيارة اوبل كورسا موديل 2022 قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مما يجعلها تنطلق من وضع السكون 0 لـ 100 كم خلال 8.7 ثانية.

فئة جديدة من اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بالسوق المصري

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ELEGANCE اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك TOPLINE اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه.

اوبل كورسا موديل 2022 كورسا موديل 2022 اوبل كورسا موديل 2022 السيارة اوبل كورسا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

ترشيحاتنا

تفاصيل تمرد طارق حامد في الزمالك بسبب مستحقاته المالية

أحمد مجدي: الزمالك ارتكب كل أخطاء كرة القدم ضد سموحة

أوكرانيا.. الجيش يخطط لإجلاء السكان بسبب تصعيد روسيا

بالقتل.. الشابة مروة ترك تروي تفاصيل تهديدات تلاحقها وأسرتها منذ شهور

البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة وفد للسعودية والإمارات بسبب هجمات الحوثي

تعليق مثير من أسطورة ليفربول بعد مُعادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ