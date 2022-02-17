60 دقيقة.. برشلونة يتعادل مع نابولي عبر توريس من ضربة جزاء بالدوري الأوروبي

سجل فريق برشلونة التعادل في شباك فريق نابولي لتصبح النتيجة الآن 1-1، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب ملحق خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 29، عاقب زيلنسكي برشلونة بافتتاح التسجيل بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى الشبكة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف وعدم وجود تسلل أثناء خروج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني جاء التعادل لصالح فريق برشلونة عن طريق فيران توريس من علامة الجزاء.

برشلونة يشارك في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما كان نابولي احتل وصافة مجموعته في "اليوروباليج" ليخوض مرحلة الملحق المؤهل لثمن النهائي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في ملعب نابولي يوم الخميس المقبل.

وترقبوا ملخصا للمباراة فور نهايتها.

تشكيل برشلونة:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - أوسكار مينجيزا.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أداما تراوري - بيير إيمريك أوباميانج - فيران توريس.

تشكيل نابولي:

حارس المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كاليدو كوليبالي - أمير رحماني - جوان جيسوس.

خط الوسط: فابيان رويز - أندري أنجيسا - إليف إلماس - بيوتر زيلنسكي - لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.