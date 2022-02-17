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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على طفلة رضيعة بنفايات المجمع الطبي بالإسماعيلية|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية ، تفاصيل العثور على طفلة بنفايات المجمع الطبي.

وأكدت أن الواقعة بدأت عندما ذهبت عاملة بمجمع الإسماعيلية الطبي، لإبلاغ المسئولين بالمجمع عن العثور على طفلة رضيعة داخل غرفة نفايات المجمع - وليس المفرمة كما أُشيع - والذين قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة والتي تحركت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

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وأضافت، أنه تحرك على الفور فريق البحث الجنائي بمشاركة مدير المجمع الطبي، الدكتور قطب السيد بمراجعة كاميرات المراقبة والتتبع بالمجمع، والتي أظهرت دخول العاملة نفسها التي قامت بالإبلاغ عن العثور على الطفلة إلى المجمع بصحبة شقيقها من خارج المجمع وبحوزتهما الطفلة ووضعها في غرفة النفايات الطبية، بغرض تيسير دخولها إلى قسم الحضانات بالمجمع ومن ثَّم تسليمها إلى إحدى دور الرعاية، حيث كشفت التحريات أن الطفلة جاءت نتيجة حمل غير شرعي لإحدى السيدات من جيران العاملة بالمجمع الطبي.

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وتابعت الهيئة، أنه فور الإبلاغ عن وجود الطفلة تم توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة الفريق الطبي بالمجمع، المكون من د. قطب السيد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، و د. أحمد وجيه، استشاري حديثي الولادة، حيث كانت تعاني من صعوبة بالتنفس من الدرجة الثالثة، وتم إيداعها بقسم الحضانات لتلقي الرعاية الطبية.

ولفتت الى أن الشرطة قامت على الفور بالقبض على الجناه، والموضوع قيد التحقيقات بالنيابة.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدم التقصير أو التهاون في محاسبة أي مخطئ أو مقصر وتقديمه للعدالة حرصًا على أمن المواطنين وسلامتهم، و تفعيل كافة وسائل ونظم المراقبة الحديثة بجميع منشآتها الصحية التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم.

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